Strana.ua: экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка
Бывший украинский депутат Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из кафе в Киеве из-за русского языка, сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в МВД Украины.
Экс-депутат вместе со своим ранее судимым знакомым, находясь в нетрезвом состоянии, начали перепалку с официанткой, которая общалась с посетителями на русском языке. За девушку вступился другой посетитель, в результате между тремя мужчинами началась драка.
Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, зажали противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны. Полиция завела уголовное производство. Экс-депутата допросили и отпустили, его знакомый был задержан на месте.
На Украине 16 января вступили в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь все организации, предприятия и учреждения страны должны предоставлять информацию и осуществлять обслуживание на украинском языке.
Запреты использовать русский язык на Украине — «очередное нарушение минских соглашений» и «вероломное решение с точки зрения избирателей». Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.
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