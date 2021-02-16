Strana.ua: экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка

Бывший украинский депутат Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из кафе в Киеве из-за русского языка, сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в МВД Украины.

Экс-депутат вместе со своим ранее судимым знакомым, находясь в нетрезвом состоянии, начали перепалку с официанткой, которая общалась с посетителями на русском языке. За девушку вступился другой посетитель, в результате между тремя мужчинами началась драка.

Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, зажали противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны. Полиция завела уголовное производство. Экс-депутата допросили и отпустили, его знакомый был задержан на месте.

Грызлов назвал «вероломным решением» запрет говорить по-русски на Украине

На Украине 16 января вступили в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь все организации, предприятия и учреждения страны должны предоставлять информацию и осуществлять обслуживание на украинском языке.

Запреты использовать русский язык на Украине — «очередное нарушение минских соглашений» и «вероломное решение с точки зрения избирателей». Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

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