Сторонника ИГ задержали в Норильске

По месту жительства задержанного мужчины найдены средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг «Исламского государства».

Следователи возбудили дело по ст. 205.1 УК России (»Содействие террористической деятельности»).

Между тем, Центр общественных связей ФСБ не подтвердил и не опроверг появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что террористы якобы готовят теракты на несогласованных акциях в России, передает РЕН ТВ.

