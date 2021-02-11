Сторонника ИГ задержали в Норильске
Следователи УФСБ России по Красноярскому краю завели уголовное дело в отношении жителя Норильска за содействие террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ региона.
В сообщении указывается, что сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) занимался вербовкой лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам.
По месту жительства задержанного мужчины найдены средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг «Исламского государства».
Следователи возбудили дело по ст. 205.1 УК России (»Содействие террористической деятельности»).
Между тем, Центр общественных связей ФСБ не подтвердил и не опроверг появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что террористы якобы готовят теракты на несогласованных акциях в России, передает РЕН ТВ.
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