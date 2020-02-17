Столичных водителей призвали к осторожности из-за сильного ветра
Московских автомобилистов призвали осторожности на дорогах. В Центре организации дорожного движения отметили, что в столичном регионе в понедельник, 17 февраля, прогнозируется шквалистый ветер, порывы которого местами могут составить до 19 м/с. Предупреждение действует до 18:00, отмечает RT. В связи с этим водителей просят парковаться вдали от рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.
Между тем, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра продлен до вечера 18 февраля. Об этом заявили в Гидрометцентре России, отмечает АГН Москва.
Ранее НСН писала, что в марте в европейской части России возможны сильные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха может опуститься до -10 градусов. Кроме того, Вильфанд добавил, что в первый весны не исключен снег.
Вместе с тем ранее специалист предрекал ранний приход весны в этом году из-за аномально теплой зимы. Синоптик отмечал, что снежный покров не смог окончательно сформироваться, а водоемы остались без толстого слоя льда.
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