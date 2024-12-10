Стоимость похорон в России подорожает на 15% в 2025 году

Общая стоимость похорон в 2025 году увеличится на 10-12% из-за подорожания материалов, логистики и производства, в ряде регионов рост цен может доходить и до 15%. Об этом рассказал эксперт похоронного дела, руководитель ритуальной компании, сооснователь учебного центра подготовки специалистов ритуальной сферы Петр Федоров в разговоре с сайтом aif.ru.

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Он отметил, что в целом стоимость похоронного процесса зависит от многих факторов, в том числе от выбранного варианта погребения, эстетических соображений и предпочтений, волеизъявления покойного. Федоров напомнил, что если участок на кладбище предоставляют муниципальные власти, то платить за него не нужно – деньги возьмут только за дополнительные услуги.

Ранее «похоронный король» столицы Олег Шелягов в разговоре с НСН рассказал, что в последнее время люди начали отдавать предпочтение кремации вместо классического захоронения в землю, передает «Радиоточка НСН».

