Стилист Лисовец подтвердил, что болен онкологией

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец подтвердил, что болен онкологией. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы», - сказал он.

По словам Лисовца, у него была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые он перенес с детства, очень большой. Вместе с тем он отметил, что с гордостью принимает и проживает свою лучшую жизнь со всеми ее сюрпризами.

В своем посте стилист также призвал регулярно проверять свое здоровье и делать все, чтобы в самом начале найти проблему.

«Помните, что каждое хорошее слово и признание в любви прибавляют секунды, часы, годы жизни вам и вашим близким. Есть такое понятие — лечение словом. Я продолжаю!», - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что медики обнаружили у Владислава Лисовца онкологическое заболевание на поздней стадии. Сообщалось, что он узнал о раке осенью прошлого года, когда пришел в больницу с жалобами на самочувствие, передает «Радиоточка НСН».

