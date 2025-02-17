Стилист Лисовец подтвердил, что болен онкологией
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец подтвердил, что болен онкологией. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы», - сказал он.
По словам Лисовца, у него была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые он перенес с детства, очень большой. Вместе с тем он отметил, что с гордостью принимает и проживает свою лучшую жизнь со всеми ее сюрпризами.
В своем посте стилист также призвал регулярно проверять свое здоровье и делать все, чтобы в самом начале найти проблему.
«Помните, что каждое хорошее слово и признание в любви прибавляют секунды, часы, годы жизни вам и вашим близким. Есть такое понятие — лечение словом. Я продолжаю!», - добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что медики обнаружили у Владислава Лисовца онкологическое заболевание на поздней стадии. Сообщалось, что он узнал о раке осенью прошлого года, когда пришел в больницу с жалобами на самочувствие, передает «Радиоточка НСН».
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