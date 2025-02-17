СМИ: У эксперта моды Лисовца выявили онкологию на поздней стадии

Медики обнаружили у эксперта моды, теле- и радиоведущего Владислава Лисовца онкологическое заболевание на поздней стадии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Он [Лисовец] узнал о раке осенью 2024-го, когда пришел в больницу с жалобами на самочувствие. Медики констатировали: у него онкология на запущенной стадии», - сообщило издание.

По данным СМИ, 52-летний эксперт моды прошел курс химиотерапии, при этом первый этап противоопухолевой терапии якобы не приннс значимого результата. Онкологи подберут телеведущему дальнейшее лечение.

Ранее агент актера и художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова опровергла сообщения о том, что у артиста диагностировали онкологию.

