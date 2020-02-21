Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии

Омский районный суд вынес приговор в отношении родителей 8-летнего мальчика, которого в наказание ставили на коленях на гречневую крупу. Как пишет ТАСС, его мать Алину Юмашеву приговорили к 1,5 годам колонии, а её сожитель Сергей Казаков получил 4,5 года общего режима.

О «воспитательных приёмах» жителей Омска стало известно в декабре прошлого года. Родная мать ребенка и его отчим ставили мальчика на гречку за любые провинности. Срок таких наказаний варьировался от получаса до девяти часов, отмечает RT.

В один из дней мальчику удалось сообщить о происходящем соседям, которые, в свою очередь, и обратились к правоохранителям. Ребёнок был помещён в стационар, ему провели операцию. Позже стало известно, что восьмилетний ребенок будет жить в школе-интернате – до тех пор пока решаться вопрос о возможном лишении матери родительских прав, пишет Свободная пресса.