В Крыму арестована женщина, подозреваемая в убийстве 7-летнего сына
В Крыму суд взял под стражу 40-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего 7-летнего сына. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на СК по региону.
Как напоминает агентство, о смерти мальчика стало известно 8 февраля. Ребенок был обнаружен с многочисленными ножевыми ранениями. Инцидент произошел в Симферополе. По факту случившегося заведено уголовное дело статье "Убийство".
Следствие установило, что женщина взяла ребенка у отца, который живет с ним после расставания родителей, однако не привезла его в назначенное время. Мать ребенка обнаружили рядом с ее мертвым сыном в состоянии медикаментозного отравления.
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