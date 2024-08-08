Станция «Волгоградский проспект» московского метро возобновила работу
Станция «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро открыта для входа и выхода пассажиров, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее в департаменте сообщили, что станция закрыта по требованию полиции.
В сообщении уточняется, что сейчас посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в графике.
РИА Новости отмечают, что на станции отсутвует запах гари, о котором ранее сообщалось в соцсетях, обстановка спокойная.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что В Московском метрополитене в январе — июне 2024 года отремонтировали более 50 эскалаторов, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru