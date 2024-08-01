Ефимов: У станции метро «Дмитровская» построят бизнес-центр

На месте недостроя вблизи станции метро «Дмитровская возведут бизнес-центр, застройщиком проекта выступит компания STONE, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Бизнес-центр построят по программе комплексного развития территорий. Завершить земляные работы и приступить к возведению монолита девелопер намерен в конце третьего квартала 2024 года, а завершить строительство – через три года. Договор о реорганизации участка был подписан в 2022 году. Инвестиции в проект составят семь миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект оценивают в 450 миллионов рублей», – пояснил он.

По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать в Тимирязевском районе 3,5 тысячи рабочих мест. Помимо строительства нового объекта в проекте предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети.

Бизнес-центр расположится в шаговой доступности от станции метро и МЦД-2 «Дмитровская». Как рассказал министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, помимо офисных зданий в состав центра также войдет торговая галерея. Открытый благоустроенный бульвар между бизнес-центром и галереей создаст новые пешеходные маршруты для горожан.

«Жители района получат современный многофункциональный объект», – добавил он.

На всех этапах проведения работ контроль за строительством осуществляет Мосгосстройнадзор. Председатель комитета Антон Слободчиков отметил, что индивидуальная программа выездных проверок уже составлена. Первая из них запланирована на октябрь 2024 года.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве возводят многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон. На данный момент в столице на разной стадии реализации находится 236 подобных объектов.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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