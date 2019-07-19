Стало известно, сколько россиян зарабатывают более миллиона рублей в месяц

Свыше 11 тысяч граждан России получают зарплату более одного миллиона рублей в месяц, согласно данным Росстата, пишет Ura.ru

Самые высокие зарплаты получают работники культуры и спорта - порядка 5,8 миллиона рублей в месяц, сообщает телеканал «360».

Доля «миллионеров» составляет 0,1% от общей численности работающих россиян. Наиболее многочисленная группа работников с высокими доходами занята в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек), 1908 человек являются представителями научной и технической деятельности. Всего 13 «миллионеров» работают в отраслях водоснабжения и утилизации отходов.

Количество «миллионеров» за два года в стране выросло на 38%, в 2017 году их было 6988, отмечает Газета.ru

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН пояснил, почему надо с осторожностью относиться к данным Росстата о средней зарплате россиян за апрель 2019 года, которая не превышала 34,5 тысячи рублей.

