Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году
Российские школьники будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) традиционно с 24 мая по 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)», - сообщают в ведомстве.
Первыми экзаменами в досрочном и основном периоде сдачи ЕГЭ станут география, литература и химия.
Впервые в 2021 году экзамен по информатике и ИКТ во время основного периода сдачи разделят на два дня - 18 и 19 июня. Это сделано из-за введения компьютерного формата сдачи предмета.
«ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября)», - сообщают в Роспотребнадзоре.
Подать заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 можно до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 – до 1 марта 2021 года.
Роспотребнадзор для помощи выпускникам при подготовке к экзаменам организует серию онлайн-консультаций в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube.
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