Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

«В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)», - сообщают в ведомстве.

Первыми экзаменами в досрочном и основном периоде сдачи ЕГЭ станут география, литература и химия.

Впервые в 2021 году экзамен по информатике и ИКТ во время основного периода сдачи разделят на два дня - 18 и 19 июня. Это сделано из-за введения компьютерного формата сдачи предмета.

«ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября)», - сообщают в Роспотребнадзоре.

Подать заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 можно до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 – до 1 марта 2021 года.

Роспотребнадзор для помощи выпускникам при подготовке к экзаменам организует серию онлайн-консультаций в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube.

