Стало известно, что изменится в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
В следующем году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по поправкам в Конституцию, а на ОГЭ по химии для девятиклассников начнут экспериментировать на реальном оборудовании, рассказала «Парламентской газете» директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
Кроме того, изменятся экзамены по истории и информатике. Теперь в ЕГЭ по этим предметам появятся новые модели исторических сочинений и задания на компьютере. В свою очередь, в ЕГЭ по математике появится больше практических задач, умение решать которые пригодится выпускникам в реальной жизни.
Решетникова добавила, что ЕГЭ по иностранным языкам пока не станет обязательным в отличие от госэкзамена по истории.
«Но обязательность — вовсе не мотиватор для изучения истории», — считает она.
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