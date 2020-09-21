Стало известно, что изменится в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В следующем году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по поправкам в Конституцию, а на ОГЭ по химии для девятиклассников начнут экспериментировать на реальном оборудовании, рассказала «Парламентской газете» директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Кроме того, изменятся экзамены по истории и информатике. Теперь в ЕГЭ по этим предметам появятся новые модели исторических сочинений и задания на компьютере. В свою очередь, в ЕГЭ по математике появится больше практических задач, умение решать которые пригодится выпускникам в реальной жизни.

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Решетникова добавила, что ЕГЭ по иностранным языкам пока не станет обязательным в отличие от госэкзамена по истории.

«Но обязательность — вовсе не мотиватор для изучения истории», — считает она.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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