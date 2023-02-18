Стало известно о смерти бывшей жены Владимира Высоцкого Людмилы Абрамовой
Сценаристка и актриса Людмила Абрамова, которая была замужем за советским актером, поэтом и исполнителем Владимиром Высоцким, скончалась в пятницу, 17 февраля. Об этом 18 февраля, в субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, актер и сценарист Аркадия Высоцкого.
Людмиле Абрамовой было 83 года.
«Людмилы Владимировны не стало. Это случилось вчера», - рассказал он.
Актриса родилась 16 августа 1939 года. После окончания во ВГИКе мастерской Михаила Ромма сыграла в фильмах «713-й просит посадку», «Восточный коридор» и других. По ее сценарию в 1984 году режиссер Игорь Апасян снял киноленту «Пока не выпал снег».
Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий познакомились в 1961 году во время съемок. Пара прожила вместе пять лет - с 1965 по 1970 годы. Абрамова родила Аркадия и Никиту Высоцких. Была художественным руководителем дирекции по созданию музея Высоцкого в Москве.
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