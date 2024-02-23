Стало известно о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта

По его словам, такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго, например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу.

Срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее, чем через три дня после оформления. Данная мера позволит исключить мошенничество, когда ОСАГО оформляют сразу после автоаварии. Как отметил эксперт, стоимость такого полиса не может быть выше, чем у годового.

Ранее стало известно, что Союз автостраховщиков готовит новые поправки к закону об ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

