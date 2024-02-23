Стало известно о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта
Со 2 марта можно будет оформить краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев, сообщает «Прайм со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Шаги» Андрея Шаркова.
По его словам, такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго, например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу.
Срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее, чем через три дня после оформления. Данная мера позволит исключить мошенничество, когда ОСАГО оформляют сразу после автоаварии. Как отметил эксперт, стоимость такого полиса не может быть выше, чем у годового.
Ранее стало известно, что Союз автостраховщиков готовит новые поправки к закону об ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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