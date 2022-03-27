Стало известно, как россиянам купить товары из Европы

По его словам, в первую очередь нужно определиться, покинул ли тот или иной европейский бренд рынок навсегда, или временно перестал работать. При этом, по словам эксперта, окончательная картина ушедших и оставшихся компаний будет ясна только в мае. Однако даже продукцию производителей, которые якобы ушли из страны, можно будет купить в обычных торговых точках.

«Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны», — сказал Клопенко.

Если этого не произойдет, можно воспользоваться приобретением вещи онлайн. В этом случае нужно будет воспользоваться банковской картой платежной системы UnionPay.

Напомним, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, западные компании, которые приостановили работу в нашей стране, вернутся.

