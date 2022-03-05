Стало известно, что повышает летальность после операций
Повышение в крови уровня сердечного белка тропонина увеличивает риск смерти после хирургических операций на сердце в течение 30 дней. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на исследование российских ученых из новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е.Н. Мешалкина.
Исследовали проанализировали данные более 13 тысяч 800 пациентов, которые перенесли различные операции на сердце. Замеры тропонина производились каждые 3-12 часов, а также на первые, вторые и третьи сутки после хирургического вмешательства.
Медики отмечают, что результаты этого исследования помогают заранее определять пациентов с высокими рисками и проводить им для профилактики соответствующие процедуры.
Ранее врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман заявил, что черный перец защищает от развития рака легких.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- Боец Макрегор предложил почти $2 млрд за лондонский «Челси»
- Команда F1 разорвала контракт с российским гонщиком Мазепиным
- Россиянам раскрыли эффективный способ сохранить сбережения
- Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым
- Стало известно, что повышает летальность после операций
- Хинштейн: Закон о наказании за фейки о ВС РФ распространят на Росгвардию
- QR-коды отменили в Воронежской области
- Более 700 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала спецоперации
- От отравления в подмосковном детском лагере погибли подростки
- Глава ДНР сообщил о взрыве дома в Мариуполе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru