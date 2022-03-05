Стало известно, что повышает летальность после операций

Повышение в крови уровня сердечного белка тропонина увеличивает риск смерти после хирургических операций на сердце в течение 30 дней. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на исследование российских ученых из новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е.Н. Мешалкина.

Исследовали проанализировали данные более 13 тысяч 800 пациентов, которые перенесли различные операции на сердце. Замеры тропонина производились каждые 3-12 часов, а также на первые, вторые и третьи сутки после хирургического вмешательства.