Apple презентовала новый бюджетный iPhone SE

Компания Apple презентовала новую версию бюджетного смартфона - iPhone SE.

По дизайну аппарат напоминает IPhone 8: гаджет оснащен 4,7-дюймовым дисплеем Retina, 12-мегапиксельной камерой, сканером отпечатка Touch ID и кнопкой «Домой» - она отсутствовала в 10-й и 11-й моделях смартфона.

Apple выплатит 500 млн долларов из-за замедления смартфонов

При этом в гаджет поместили самый мощный процессор A13 Bionic — на таком же работает iPhone 11 Pro.

Производитель уверяет, что новый iPhone SE будет в 2,4 раза быстрее своего предшественника, а аккумулятор будет держать заряд столько же, сколько и iPhone 8. Предусмотрены быстрая зарядка и использование беспроводного адаптера.

Гаджет будет доступен с картами памяти 64, 128 и 256 гигабайт, также выпущена версия с двумя SIM-картами: физической и eSIM. Покупателям будут доступны черный, красный и белый цвета.

Цены на iPhone SE второго поколения будут начинаться от 39900 рублей

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Скриншот видео презентации Apple
ТЕГИ:ГаджетыAppleIphone

Горячие новости

Все новости

партнеры