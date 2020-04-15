Apple презентовала новый бюджетный iPhone SE
Компания Apple презентовала новую версию бюджетного смартфона - iPhone SE.
По дизайну аппарат напоминает IPhone 8: гаджет оснащен 4,7-дюймовым дисплеем Retina, 12-мегапиксельной камерой, сканером отпечатка Touch ID и кнопкой «Домой» - она отсутствовала в 10-й и 11-й моделях смартфона.
При этом в гаджет поместили самый мощный процессор A13 Bionic — на таком же работает iPhone 11 Pro.
Производитель уверяет, что новый iPhone SE будет в 2,4 раза быстрее своего предшественника, а аккумулятор будет держать заряд столько же, сколько и iPhone 8. Предусмотрены быстрая зарядка и использование беспроводного адаптера.
Гаджет будет доступен с картами памяти 64, 128 и 256 гигабайт, также выпущена версия с двумя SIM-картами: физической и eSIM. Покупателям будут доступны черный, красный и белый цвета.
Цены на iPhone SE второго поколения будут начинаться от 39900 рублей
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