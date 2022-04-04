Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в апреле в Москве

Вакансии коммерческого директора, монтажника кондиционеров и няни в апреле вошли в список самых высокооплачиваемых в Москве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на рейтинг сервиса Rabota.ru.

Одна из наиболее высоких зарплат (до 550 тысяч рублей) предлагается ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. При этом монтажник кондиционеров в столице может зарабатывать до 350 тысяч рублей. Зарплата помощника руководителя крупной холдинговой компании достигает 300 тысяч.