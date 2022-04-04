Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в апреле в Москве

Вакансии коммерческого директора, монтажника кондиционеров и няни в апреле вошли в список самых высокооплачиваемых в Москве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на рейтинг сервиса Rabota.ru.

Одна из наиболее высоких зарплат (до 550 тысяч рублей) предлагается ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. При этом монтажник кондиционеров в столице может зарабатывать до 350 тысяч рублей. Зарплата помощника руководителя крупной холдинговой компании достигает 300 тысяч.

Депутат Госдумы заверила, что 200 тысяч россиян не потеряют работу из-за ухода иностранных компаний

По данным источника, в столице няня для трехлетнего ребенка может получать до 250 тысяч рублей. Такая же зарплата может быть предоставлена коммерческому директору компании, специализирующейся на продаже профессиональной косметики. Аналогичный заработок может быть и у прораба отделочных работ.

Ранее бывший депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ухода из России иностранных компаний работу могут потерять 200 тысяч человек, при этом им будет сложно найти новое место, поэтому здесь необходима адекватная государственная поддержка.

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ФОТО: РИА Новости
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