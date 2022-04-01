Стали известны подробности перестрелки в Москве
1 апреля 202201:18
На востоке Москвы неизвестные устроили стрельбу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что участниками перестрелки стали пять человек. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.
Личности скрывшихся устанавливает полиция.
Ранее сообщалось, что один человек был ранен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru