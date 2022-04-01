Стали известны подробности перестрелки в Москве

На востоке Москвы неизвестные устроили стрельбу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе стрельбы на востоке Москвы ранен один человек

Уточняется, что участниками перестрелки стали пять человек. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.

Личности скрывшихся устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что один человек был ранен.

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ТЕГИ:ПерестрелкаМосква
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