Стала известна дата проведения перенесённого «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» будет, скорее всего, перенесено на будущий год. Памятная акция состоится традиционно 9 мая. Такое предложение озвучил сегодня на заседании центрального штаба мероприятия сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк» народный артист СССР Василий Лановой.

Организаторы приняли решение не проводить шествие в первоначально перенесенный день 26 июля из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса. Однако, по словам Ланового, новая возможная дата проведения акции вызывает много вопросов.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», — задался вопросом артист.

Как стало известно НСН, такое предложение Василия Ланового уже встретило благоприятный отклик у высшего руководства России: шествие «Бессмертного полка» действительно состоится 9 мая 2021 года.

Ранее Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка», отмененный 9 мая из-за пандемии, 26 июля - в День Военно-морского флота. Вместе с тем, президент РФ не исключил, что дата вновь может быть сдвинута в зависимости от эпидемиологической ситуации.

