США заявили о намерении мешать достройке «Северного потока-2» не только санкциями

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американское руководство намерено влиять на строительство газопровода "Северный поток-2" не только санкциями. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Прайса, власти Штатов могут убеждать европейских "союзников и партнеров" в невыгодности проекта. Кроме того, в администрации США намерены следить за процессом "строительства и сертификации". Прайс выразил уверенность, что решение о необходимости новых санкций будут приниматься постепенно.

В Белом доме ранее уже заявляли, что "Северный поток-2" является невыгодным для Европы проектом. Кроме того, по мнению Госдепа, газопровод может быть использован как политическое давление на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции Против РоссииСША
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