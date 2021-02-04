США заявили о намерении мешать достройке «Северного потока-2» не только санкциями

По словам Прайса, власти Штатов могут убеждать европейских "союзников и партнеров" в невыгодности проекта. Кроме того, в администрации США намерены следить за процессом "строительства и сертификации". Прайс выразил уверенность, что решение о необходимости новых санкций будут приниматься постепенно.

В Белом доме ранее уже заявляли, что "Северный поток-2" является невыгодным для Европы проектом. Кроме того, по мнению Госдепа, газопровод может быть использован как политическое давление на Украину.

