«Сроки неизвестны»: СДЭК третьи сутки не может возобновить работу

Служба доставки грузов СДЭК не может возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок.

Компания принесла извинения за неудобства и сообщила, что в понедельник «значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы». В какие сроки работа может быть завершена, не уточняется.

Названы самые дорогие заказы россиян из-за рубежа в 2024 году

Также СДЭК собирается сделать анализ данной ситуации и принять меры, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.

При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare .

О том, что компания приостанавливает обработку заказов стало известно 26 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
ТЕГИ:компанияСбой

Горячие новости

Все новости

партнеры