«Сроки неизвестны»: СДЭК третьи сутки не может возобновить работу
Служба доставки грузов СДЭК не может возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок.
Компания принесла извинения за неудобства и сообщила, что в понедельник «значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы». В какие сроки работа может быть завершена, не уточняется.
Также СДЭК собирается сделать анализ данной ситуации и принять меры, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.
При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare .
О том, что компания приостанавливает обработку заказов стало известно 26 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru