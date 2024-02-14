Средняя стоимость ремонта китайских авто после ДТП превысила 200 тысяч рублей
Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей после ДТП в 2023 году превысила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Страховой дом ВСК».
Уточняется, что самый высокий показатель цены по итогу года продемонстрировали автомобили FAW, средняя стоимость их ремонта составила 539 тысяч рублей. Также с дорогим ремонтом (416 тысяч рублей) пришлось столкнуться владельцам JAC.
Согласно данным исследования, меньше всего за ремонт автомобилей заплатили владельцы Lifan (84 тысяч рублей), Kaiyi (121 тысяч рублей), Chery и Exeed (147 тысяч рублей).
Ранее специалисты «Ингосстраха» рассказали о том, что в 2023 году на 87,3% выросло количество ДТП с участием китайских марок. Лидерами по авариям среди «китайцев» стали Chery, HAVAL и Geely, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru