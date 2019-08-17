Спрос на школьные дневники в России взлетел на 797 процентов

На 300 процентов в июле и августе вырос рост продаж школьных принадлежностей, отмечает РБК со ссылкой на данные российского онлайн-ретейлера Wildberries. Самый большой спрос зафиксирован на школьные дневники - 797 процентов.

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В неизменных лидерах продаж на виртуальных школьных базарах рюкзаки (483 процентов) и тетради (471 процентов). Канцтовары для обучения также не сдают своих позиций: продажа ручек (444 процентов), канцелярских наборов (348 процентов ), карандашей (216 процентов) и пеналов (202 процентов).

Ранее НСН сообщала, как авторучки поставили крест на сдаче ЕГЭ по математике в Астраханской области.



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ФОТО: РИА Новости
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