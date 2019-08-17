Спрос на школьные дневники в России взлетел на 797 процентов

В неизменных лидерах продаж на виртуальных школьных базарах рюкзаки (483 процентов) и тетради (471 процентов). Канцтовары для обучения также не сдают своих позиций: продажа ручек (444 процентов), канцелярских наборов (348 процентов ), карандашей (216 процентов) и пеналов (202 процентов).

Ранее НСН сообщала, как авторучки поставили крест на сдаче ЕГЭ по математике в Астраханской области.





