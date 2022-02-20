Спортивный центр появится под Севастопольским путепроводом

Новое место отдыха со спортивными площадками планируется построить под Севастопольским путепроводом, пересекающим природно-исторический парк «Битцевский лес».

Кордодром для авиамоделистов реконструируют в Чертанове Центральном

Территория более 10 тысяч кв. м пока пустует и никак не используется. С учетом того, что поблизости расположен горнолыжный склон «Узкое», разработчики предложили развить сложившуюся специфику и создать досугово-спортивное пространство. Таким образом, в рамках программы по восстановлению и сохранению парка «Битцевский лес» здесь появится современное и экологичное место для экстремальных видов спорта и полезного досуга.

Для москвичей создадут спортивную зону для занятий стритболом, петанком и пинг-понгом.Также под эстакадой появятся скейт-парк и площадка для паркура. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников. По его словам, в шаговой доступности разместятся амфитеатр и подвесные качели для детей и взрослых, обустроят кафе, создадут необходимую бытовую инфраструктуру.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ФитнесОтдыхСпортМосквичиМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры