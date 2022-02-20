Спортивный центр появится под Севастопольским путепроводом

Территория более 10 тысяч кв. м пока пустует и никак не используется. С учетом того, что поблизости расположен горнолыжный склон «Узкое», разработчики предложили развить сложившуюся специфику и создать досугово-спортивное пространство. Таким образом, в рамках программы по восстановлению и сохранению парка «Битцевский лес» здесь появится современное и экологичное место для экстремальных видов спорта и полезного досуга.

Для москвичей создадут спортивную зону для занятий стритболом, петанком и пинг-понгом.Также под эстакадой появятся скейт-парк и площадка для паркура. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников. По его словам, в шаговой доступности разместятся амфитеатр и подвесные качели для детей и взрослых, обустроят кафе, создадут необходимую бытовую инфраструктуру.



