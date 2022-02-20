Спортивный центр появится под Севастопольским путепроводом
Новое место отдыха со спортивными площадками планируется построить под Севастопольским путепроводом, пересекающим природно-исторический парк «Битцевский лес».
Территория более 10 тысяч кв. м пока пустует и никак не используется. С учетом того, что поблизости расположен горнолыжный склон «Узкое», разработчики предложили развить сложившуюся специфику и создать досугово-спортивное пространство. Таким образом, в рамках программы по восстановлению и сохранению парка «Битцевский лес» здесь появится современное и экологичное место для экстремальных видов спорта и полезного досуга.
Для москвичей создадут спортивную зону для занятий стритболом, петанком и пинг-понгом.Также под эстакадой появятся скейт-парк и площадка для паркура. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников. По его словам, в шаговой доступности разместятся амфитеатр и подвесные качели для детей и взрослых, обустроят кафе, создадут необходимую бытовую инфраструктуру.
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