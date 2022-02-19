Кордодром для авиамоделистов реконструируют в Чертанове Центральном
На юге Москвы приступили к реконструкции специальной площадки для запуска авиамоделей — кордодрома. После модернизации вместо старой появятся новые площадки - три одиночные и две сдвоенные. Здесь установят освещение и ограждения, появятся новые трибуны, отремонтируют инфраструктуру.
- Для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрено устройство площадки со сценой. Для процесса обучения, изготовления и ремонта авиамоделей, а также для комфортной организации соревнований на территории планируется разместить одноэтажный павильон, включающий кластеры для авиамодельных кружков, конференц-зал и библиотеку. Рядом расположится площадка для построения с пьедесталом, - сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников
Благодаря начавшейся модернизации спортивного объекта жители Чертанова Центрального получат современный кордодромный комплекс для запуска пилотажных моделей. Площадка дает возможность организовывать воздушные бои и устраивать воздушные гонки на специальных дронах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,2 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
345 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
12,2 млн+191 тыс. / сут.
- Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за эвакуации с Донбасса
- Глава ЛНР Пасечник объявил всеобщую мобилизацию в республике
- Автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции
- Великобритания согласовала с G7 и ЕС антироссийские санкции на случай «вторжения» на Украину
- Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию
- Из ДНР эвакуировали 6,6 тысячи человек
- В Оренбургской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
- Командные заезды горнолыжников на ОИ-2022 перенесли из-за погоды
- Гинцбург объяснил, почему нужно сочетать назальную вакцину и «Спутник V»
- Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил украинского посла в «переходе границ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru