Кордодром для авиамоделистов реконструируют в Чертанове Центральном

На юге Москвы приступили к реконструкции специальной площадки для запуска авиамоделей — кордодрома. После модернизации вместо старой появятся новые площадки - три одиночные и две сдвоенные. Здесь установят освещение и ограждения, появятся новые трибуны, отремонтируют инфраструктуру.

Наталья Сергунина анонсировала соревнования по робототехнике в «Технограде»

- Для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрено устройство площадки со сценой. Для процесса обучения, изготовления и ремонта авиамоделей, а также для комфортной организации соревнований на территории планируется разместить одноэтажный павильон, включающий кластеры для авиамодельных кружков, конференц-зал и библиотеку. Рядом расположится площадка для построения с пьедесталом, - сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников

Благодаря начавшейся модернизации спортивного объекта жители Чертанова Центрального получат современный кордодромный комплекс для запуска пилотажных моделей. Площадка дает возможность организовывать воздушные бои и устраивать воздушные гонки на специальных дронах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:СпортМоскваРеконструкция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры