«Спонсоры ВСУ?»: Россиян предупредили об опасности перевода на карту за услуги

В условиях спецоперации на Украине россиянам лучше воздержаться от такого способа платежа, как перевод с карты на карту, заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в интервью НСН. По его словам, получатель платежа может оказаться спонсором ВСУ, из-за чего у плательщика могут возникнуть проблемы.

Россияне все чаще используют переводы с карты на карту для оплаты проезда в маршрутках, оплаты мелких услуг и товаров. При этом получателем перевода может быть не тот человек, который оказывает услугу. Пушко отметил, что такой способ оплаты в сегодняшних реалиях опасен.