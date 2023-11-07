«Спонсоры ВСУ?»: Россиян предупредили об опасности перевода на карту за услуги
Получатель перевода может оказаться спонсором украинской армии или запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, отметил в эфире НСН Александр Пушко.
В условиях спецоперации на Украине россиянам лучше воздержаться от такого способа платежа, как перевод с карты на карту, заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в интервью НСН. По его словам, получатель платежа может оказаться спонсором ВСУ, из-за чего у плательщика могут возникнуть проблемы.
Россияне все чаще используют переводы с карты на карту для оплаты проезда в маршрутках, оплаты мелких услуг и товаров. При этом получателем перевода может быть не тот человек, который оказывает услугу. Пушко отметил, что такой способ оплаты в сегодняшних реалиях опасен.
«Человек, который платит, не может четко понимать, что получатель платежа не будет его использовать по какому-то злому умыслу. Такого рода технологии рассчитаны на добросовестность двух сторон. Нельзя исключать, что получатель перевода окажется, например, спонсором ВСУ или ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). В условиях спецоперации риски такого рода растут. Нужно осмотрительно пользоваться такого рода инструментарием, особенно в тех местах, в которых вы не уверены. Я бы посоветовал воздержаться от такого способа платежа, как перевод с карты на карту, чтобы не быть втянутым в нехорошую историю. Можно носить наличку», - сказал Пушко.
По его словам, если подобные случаи произойдут, то, касаемо наказания, правоохранительные органы будут разбираться в каждой конкретной ситуации.
«Одно дело, когда человек осознанно выполняет действие… Например, он заведомо знает, что получатель платежа переведет его деньги на поддержку структур на Украине, которые финансируют армию. Другое дело, если он просто заплатил и не задумывался об этом… Тут связь, которая представляется труднодоказуемой, нужно будет разбираться», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее силовики задержали жителя Пермского края, которого заподозрили в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Против него завели уголовное дело о госизмене. По версии ведомства, он перевел деньги на счет украинской кредитно-финансовой организации. Средства, в свою очередь, были предназначены для покупки ВСУ беспилотников, тепловизоров и другой амуниции, передает «Радиоточка НСН».
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