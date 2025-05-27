«Сплетники без мужества»: Кадыров ответил распространяющим слухи о его болезни
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что те, кто распространяет слухи о якобы его болезни, являются «сплетниками без мужества».
Он указал, что «болезнь и смерть — это путь каждого человека», которого никто ещё не смог избежать.
Кадыров подчеркнул, что сколько бы лет ему не отвёл «тот, кто даровал дыхание», никто не сможет отнять у него ни дня.
«А вы, как были сплетниками без мужества, прячущимися, словно мыши за границей, так и остались. Это ваша сущность», - заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что жизнь нужно проживать, не тратя её на пустое и суекту, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru