Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе

Спецслужбы будут проверять видео, которые выкладываются в сеть и позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, теперь все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения будут закрыты.

Ранее он призвал граждан не распространять видео о работе ПВО в социальных сетях.