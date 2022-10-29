Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе

Спецслужбы будут проверять видео, которые выкладываются в сеть и позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, теперь все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения будут закрыты.

Ранее он призвал граждан не распространять видео о работе ПВО в социальных сетях.

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«Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», - объяснил он.

29 октября системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты, передает заявление губернатора города Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСевастопольСпецоперацияСпецслужбы
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