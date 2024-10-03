Специалисты рассказали о состоянии спасенного кенгуренка
Спасенный кенгуренок, которого украли из калужского парка птиц «Воробьи», чувствует себя хорошо, пишет Telegram-канал «Голос страны» со ссылкой на специалистов клиники ярославского зоопарка.
Ветеринары сообщили, что несмотря на пережитый стресс, малыш хорошо себя чувствует и ест с аппетитом. Кенгуренку также дают витамины.
Уточняется, что когда специалисты решат, что животное стабильно, то малыша передадут домой - в калужский парк птиц «Воробьи», где его ждет мама.
Мужчину, подозреваемого в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков, задержали правоохранители во Владимирской области. В связи с кражей животных возбуждено уголовное дело. По данным МВД, при подозреваемом в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар
- Рютте: У России нет права вето на вступление Украины в НАТО
- Квартет Анны Королевой откроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»
- Tesla отзовет 27 тысяч Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида
- МЧС РФ вывезло из Ливана членов семей российских дипломатов
- Специалисты рассказали о состоянии спасенного кенгуренка
- Россияне вложили 80 миллиардов рублей в частные пенсионные фонды
- Продажи новых легковушек в России в сентябре 2024 года выросли на 33%
- Пользователи жалуются на сбой в Telegram
- СМИ: В зоне СВО погиб отец 14 детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru