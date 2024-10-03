Специалисты рассказали о состоянии спасенного кенгуренка

Спасенный кенгуренок, которого украли из калужского парка птиц «Воробьи», чувствует себя хорошо, пишет Telegram-канал «Голос страны» со ссылкой на специалистов клиники ярославского зоопарка.

Ветеринары сообщили, что несмотря на пережитый стресс, малыш хорошо себя чувствует и ест с аппетитом. Кенгуренку также дают витамины.

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Уточняется, что когда специалисты решат, что животное стабильно, то малыша передадут домой - в калужский парк птиц «Воробьи», где его ждет мама.

Мужчину, подозреваемого в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков, задержали правоохранители во Владимирской области. В связи с кражей животных возбуждено уголовное дело. По данным МВД, при подозреваемом в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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