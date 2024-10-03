Специалисты рассказали о состоянии спасенного кенгуренка

Спасенный кенгуренок, которого украли из калужского парка птиц «Воробьи», чувствует себя хорошо, пишет Telegram-канал «Голос страны» со ссылкой на специалистов клиники ярославского зоопарка.

Ветеринары сообщили, что несмотря на пережитый стресс, малыш хорошо себя чувствует и ест с аппетитом. Кенгуренку также дают витамины.