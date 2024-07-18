Запросивший аварийную посадку самолет Air India приземлился в аэропорту Красноярска

Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, приземлился в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что на борту сработала сигнализация из багажного отсека. Предположительно, возникли проблемы внутри, хотя внешних признаков повреждения не наблюдается. Теперь специалисты должны будут отбуксировать самолет.