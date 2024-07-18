Запросивший аварийную посадку самолет Air India приземлился в аэропорту Красноярска
Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, приземлился в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
В ведомстве рассказали, что на борту сработала сигнализация из багажного отсека. Предположительно, возникли проблемы внутри, хотя внешних признаков повреждения не наблюдается. Теперь специалисты должны будут отбуксировать самолет.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Boeing, следующий по маршруту из Дели в Сан-Франциско, запросил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярском крае из-за срабатывания датчика возгорания в грузовом отсеке.
Предварительно, на борту рейса находится 216 пассажиров и 16 членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».
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