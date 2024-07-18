Запросивший аварийную посадку самолет Air India приземлился в аэропорту Красноярска

Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, приземлился в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что на борту сработала сигнализация из багажного отсека. Предположительно, возникли проблемы внутри, хотя внешних признаков повреждения не наблюдается. Теперь специалисты должны будут отбуксировать самолет.

Самолет из Дели в Сан-Франциско готовится к аварийной посадке в Красноярске

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Boeing, следующий по маршруту из Дели в Сан-Франциско, запросил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярском крае из-за срабатывания датчика возгорания в грузовом отсеке.

Предварительно, на борту рейса находится 216 пассажиров и 16 членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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