Специалист допустил, что тарифы на мобильную связь в 2023 году прибавят не более 10%

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире на 65% за четыре недели

Боррель заявил, что поставки истребителей на Украину не стоят на повестке дня

В Краматорске после ракетного обстрела частично обрушился жилой четырехэтажный дом

Нарышкин заявил, что Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца»

США введут санкции против талибов, ответственных за ущемление прав женщин