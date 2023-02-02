Специалист допустил, что тарифы на мобильную связь в 2023 году прибавят не более 10%
Тарифы на мобильную связь к концу года в среднем прибавят до 10%, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил Сиволобов, тарифы подорожали в первую очередь из-за инфляции. На ее фоне выросла стоимость всех видов товаров и услуг, усложнилась ситуация с кадрами, и операторам пришлось увеличить цены на свои услуги. Эксперт подчеркнул, что за ростом тарифов следит Федеральная антимонопольная служба.
«Поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры. Таким образом, средний рост тарифов вряд ли превысит 10%», — поделился Сиволобов.
При этом специалист допустил, что цены на связь для отдельных абонентов могут оказаться еще выше.
Ранее эксперт телекоммуникационного рынка Арсений Щельцин предупредил о возможном ухудшении качества связи в ряде российских регионов и грядущем росте цен на такие услуги, напоминает Ura.ru.
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