Минцифры: Российские мобильные операторы работают во всех новых регионах

В частности, отметил Ким, МТС работает на сети донецкого оператора «Феникс» с 13 декабря.

Замглавы Минцифры добавил, что качество связи постоянно контролируется министерством. Также Минцифры располагает специальной дорожной картой по улучшению качества услуг операторов.

Ранее сообщалось, что российские операторы в 2023 году увеличат тарифы сотовой связи для россиян, компании уже уведомляют абонентов о будущих изменениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

