Минцифры: Российские мобильные операторы работают во всех новых регионах

На территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей доступна мобильная связь, предоставляемая российскими операторами. Об этом заявил заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким, сообщила «Российская газета».

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В частности, отметил Ким, МТС работает на сети донецкого оператора «Феникс» с 13 декабря.

Замглавы Минцифры добавил, что качество связи постоянно контролируется министерством. Также Минцифры располагает специальной дорожной картой по улучшению качества услуг операторов.

Ранее сообщалось, что российские операторы в 2023 году увеличат тарифы сотовой связи для россиян, компании уже уведомляют абонентов о будущих изменениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:Мобильная СвязьРоссияСотовые Операторы
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