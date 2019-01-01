СПЧ проведет мониторинг закона об оскорблении госсимволов

Он пояснил, что накануне Президиум Совета провел заседание. В рамках него обсуждались планы работы постоянных комиссий и рабочих групп на второе полугодие текущего года. Федотов уточнил, что одним из направлений деятельности станет именно мониторинг применения так называемых «законов Клишаса».

Глава СПЧ отметил, что некоторые уже собранные примеры свидетельствуют о том, что закон об оскорблении госсимволов и институтов власти «работает, мягко говоря, неадекватно". Вместе с тем он подчеркнул, что делать какие конкретные заключения пока рано.

Федотов рассказал, что для точного анализа планируется собрать все судебные решения по подобным делам. После предполагается подготовить доклад о сложившейся практике и представить его президенту России. Позже на основе всех данных планируется предложить и утвердить меры, которые позволят скорректировать работу законов.

Ранее адвокат Павел Астахов заявил в эфире НСН, что теперь все, кто будет сетовать, что власть работает плохо, попадут под статью об оскорблении власти. Те же, кто будет хвалить – могут оказаться в числе распространителей фейковых новостей.

