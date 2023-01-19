Создатель ЧВК «Вагнер» поддержал идею главы Минпросвещения РФ

Евгений Пригожин поддержал идею министра просвещения РФ Сергея Кравцова о допуске участников специальной военной операции (СВО) к преподаванию в школах. Создатель ЧВК «Вагнер» согласился с министром в том, что опыт, полученный в рамках СВО, будет полезен при обучении детей основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

Ранее в четверг, 19 января, глава Минпросвещения заявил, что по завершению службы и пройдя обучение для работы с детьми участники спецоперации могут преподавать ОБЖ в школах, куда входит начальная военная подготовка.

«Полностью согласен с министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым о том, что участники СВО должны преподавать в школах ОБЖ. Один день на войне дает жизненного опыта как несколько лет, прожитых в обычной жизни», - заявил Пригожин.