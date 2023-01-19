Создатель ЧВК «Вагнер» поддержал идею главы Минпросвещения РФ
Евгений Пригожин поддержал идею министра просвещения РФ Сергея Кравцова о допуске участников специальной военной операции (СВО) к преподаванию в школах. Создатель ЧВК «Вагнер» согласился с министром в том, что опыт, полученный в рамках СВО, будет полезен при обучении детей основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Ранее в четверг, 19 января, глава Минпросвещения заявил, что по завершению службы и пройдя обучение для работы с детьми участники спецоперации могут преподавать ОБЖ в школах, куда входит начальная военная подготовка.
«Полностью согласен с министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым о том, что участники СВО должны преподавать в школах ОБЖ. Один день на войне дает жизненного опыта как несколько лет, прожитых в обычной жизни», - заявил Пригожин.
Он также ответил на, появившуюся в сети, реплику блогера Кристины Потупчик, которая с иронией отнеслась к данному предложению главы Минпросвещения.
«Что касается различных «подкольщиков» и шутников типа Потупчик. Мы хорошо ее знаем как крайне дорогого по себестоимости СМИ-менеджера, но крайне низкого по эффективности уровня владения профессией…», - отметил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК сообщил о том, что подразделения «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в пригороде Бахмута (Артемовска), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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