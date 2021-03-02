Совфед оценил ситуацию с будущим открытием российских границ
Границы России с другими государствами будут открывать по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Мативенко.
Она отметила, что пока что невозможно сказать, когда государства будут готовы открыть границы для граждан из других стран.
По словам председателя Совфеда, в России внимательно следят за обстановкой COVID-19 в мире. «Рассчитываем, что как только она позволит, границы будут постепенно открываться», – сообщила Матвиенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru