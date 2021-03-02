Совфед оценил ситуацию с будущим открытием российских границ

Границы России с другими государствами будут открывать по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Мативенко.

Она отметила, что пока что невозможно сказать, когда государства будут готовы открыть границы для граждан из других стран.

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По словам председателя Совфеда, в России внимательно следят за обстановкой COVID-19 в мире. «Рассчитываем, что как только она позволит, границы будут постепенно открываться», – сообщила Матвиенко.



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ТЕГИ:КоронавирусГраницаВалентина Матвиенко
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