Совфед оценил ситуацию с будущим открытием российских границ

Границы России с другими государствами будут открывать по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Мативенко.

Она отметила, что пока что невозможно сказать, когда государства будут готовы открыть границы для граждан из других стран.