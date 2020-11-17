Советника Путина по культуре госпитализировали с коронавирусом
17 ноября 202020:07
Советник президента России по культуре Владимир Толстой госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС.
Толстой подтвердил агентству информацию о лечении в стационаре, подчеркнув, что «ничего страшного не происходит».
По словам советника, дата выписки пока неизвестна.
Российский журналист, писатель, Заслуженный работник культуры Владимир Толстой занимает должность советника президента РФ по вопросам культуры с 2012 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru