Советника Путина по культуре госпитализировали с коронавирусом

Советник президента России по культуре Владимир Толстой госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС.

Толстой подтвердил агентству информацию о лечении в стационаре, подчеркнув, что «ничего страшного не происходит».

По словам советника, дата выписки пока неизвестна.

Российский журналист, писатель, Заслуженный работник культуры Владимир Толстой занимает должность советника президента РФ по вопросам культуры с 2012 года.

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ФОТО: pixabay.com
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