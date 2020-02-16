В Госдуме отреагировали на заявление РПЦ про гражданских жен-«бесплатных проституток»
Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала оскорблением сравнение гражданских жен с «бесплатными проститутками», которое допустил протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов, сообщает РИА «Новости».
Вторыгина отметила, что как женщина тоже не приветствует гражданские браки. Однако, не все мужчины предлагают женщинам замужество.
«Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке. Это какая-то все равно защита себя и детей будущих. Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж», - заявила парламентарий.
Вторыгина подчеркнула, что оскорбительные сравнения вызовут отчуждение людей от церкви, и отметила, что ими нельзя «загнать» людей в ЗАГС. Депутат призвала возрождать традиционные семейные ценности.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». На встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» он заявил, что женщины не хотят себе признаваться в оказании мужчинам услуг определенного рода, а мужчины не считают их за настоящих жен, воспринимают как «временную утеху», пишет Газета.ru
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