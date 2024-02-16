Союз автостраховщиков готовит новые поправки к закону об ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) готовит новые поправки к закону об ОСАГО, заявил глава РСА Евгений Уфимцев, передает РИА Новости.

По его словам, права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте машин необходимо четко прописать в договоре. Сейчас страховая компания должна заключить договор со станцией техобслуживания, которая в течение 30 дней обязана отремонтировать машину.

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Страховщики предложили, чтобы человек мог сам использовать свою страховую станцию, с которой и заключил договор.

Ранее правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО, сообщает пресс-служба кабмина. Изначально при вхождении новых территорий в состав РФ был установлен переходный период до 1 января 2024 года, исключающий применение закона об ОСАГО. Согласно решению правительства, данный период был продлён до 31 декабря 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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