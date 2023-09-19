Жадность Х: Клименко возмутился желанием Илона Маска сделать соцсеть платной
Многие пользователи соцсети Х могут отвернуться от Илона Маска, так как позиция бывшего Twitter сама по себе очень странная, заявил НСН Герман Клименко.
Если в соцсети X (ранее Twitter) речь будет идти про верификацию за один цент, то у Маска все будет неплохо, но Маск и один цент - несовместимые вещи, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать «небольшой платеж» с пользователей платформы.
«В плане верификации такой подход крайне неплох. Коммерческие банки, например, во всем мире достаточно жестко подходят к выдаче карточек. Верификация небольшим платежом - это хорошо. Она, к слову, и у нас часто присутствует. Когда мы куда-то привязываем свою карточку банковскую, нам приходит уведомление, что с нас спишут один рубль, например. Если в соцсети X речь будет идти про один цент, то у Маска все будет неплохо. Правда, я не помню ни одной сети, где все пользователи были бы авторизованы с помощью платежных данных. Если это будет миниатюрный платеж, то Маск возьмет на себя огромный риск, так как многие пользователи могут от него просто отвернуться, так как позиция Twitter сама по себе очень странная. Люди пользуются им на грани. Сама идея не вызывает противоречий», - сказал собеседник НСН.
По его словам, чтобы решить проблемы с ботами в соцсети, нужно просто нанять больше модераторов и плотно заняться этим вопросом.
«Маск и один цент – несовместимые понятия. Это стало понятно, когда он ввел ежемесячную плату за звездочку в своей соцсети. Видимо, Маску этого недостаточно. Я думаю, этим просто нужно профессионально заниматься. Я считаю, что оптимальный метод в современном мире – авторизация через Госуслуги и их аналоги», - заключил Клименко.
Ранее Маск отверг обвинения в распространении «пророссийской пропаганды» в соцсети X, напоминает «Радиоточка НСН».
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