Соцсеть Threads «пробила» 100 млн пользователей

Количество пользователей соцсети Марка Цукерберга Threads превысило 100 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на независимые источники.

Threads была запущена 5 июля. При этом, TikTok понадобилось для привлечения стомиллионной аудитории девять месяцев, а Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta – прим. НСН) - 2,5 года, отмечает Search Engine Journal.

«Нужен пустой рынок»: Клименко усомнился, что Threads сможет вытеснить Twitter

Threads называют конкурентом Twitter, владелец которого Илон Маск нелицеприятно высказался в этой связи о Цукерберге.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у Threads практически нет шансов затмить Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
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