«Нужен пустой рынок»: Клименко усомнился, что Threads сможет вытеснить Twitter
У новой соцсети Threads практически нет шансов затмить своего конкурента Twitter, это дорого и бесполезно, сказал НСН Герман Клименко.
Для создания успешного проекта-клона нужен пустой рынок, конкуренты не должны быть популярными на территории той страны, где создается соцсеть. Об этом НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Ранее РИА Новости сообщило, что компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) запускает аналогичную Twitter соцсеть под названием Threads. Пользователи смогут перенести в нее свои личные данные и подписчиков из Instagram (запрещенная в России соцсеть). Аналитики считают, что эта соцсеть сможет затмить Twitter, особенно на фоне его последних изменений. По мнению Клименко, новая соцсеть обречена на неудачу.
«Очень мало проектов-клонов, которые успешно запустились бы. Для этого рынок должен быть пустым. Например, соцсеть “ВКонтакте” была полной копией Facebook (запрещенная в России соцсеть). На территории России Facebook тогда не было. Telegram также был в самом начале точной копией WhatsApp, пока Павел Дуров его не изменил. WhatsApp в России тогда тоже не было», — сказал Клименко.
Собеседник НСН посоветовал Meta больше заниматься основным продуктом.
«При попытке сделать аналог Twitter они миллиардов 40 потратили на так называемый Metaverse, виртуальный мир. Все попытки куда-то расширяться показывают, что у самого Facebook вся аудитория уже “съедена”, нужно куда-то двигаться. Наверное, нужно развиваться внутри. Всегда тяжело занимать чужую нишу и отбирать аудиторию у существующих проектов. Если бы Twitter закрылся, наверное, были бы шансы получить аудиторию. А так это дорого и бесполезно. Илон Маск либо сам убьет Twitter, либо он так и будет нести нишу странного мессенджера-уведомителя», — добавил он.
При этом в заключение Клименко добавил, что четкие прогнозы в данном случае делать невозможно.
«Думаю, те доводы, о которых я говорю, известны Meta, но однозначно что-либо утверждать сложно. Это не реальный сектор экономики, где можно посчитать проходимость дороги и сказать, будет жить этот магазин или нет. В интернете это не работает. Может случиться чудо, и новая соцсеть затмит Twitter. Сейчас Facebook находится в позиции, аналогичной положению Internet Explorer в момент прихода Microsoft. Facebook понимает, что его цикл прошел, что на смену ему идут новые люди, что молодежь уже в основном пользуется мессенджерами. Видимо, он пытается нащупать какую-то новую нишу», — подытожил он.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что основатель Telegram Дуров не перетянет к себе аудиторию других площадок после введения функции «истории». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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