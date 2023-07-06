«Нужен пустой рынок»: Клименко усомнился, что Threads сможет вытеснить Twitter

Ранее РИА Новости сообщило, что компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) запускает аналогичную Twitter соцсеть под названием Threads. Пользователи смогут перенести в нее свои личные данные и подписчиков из Instagram (запрещенная в России соцсеть). Аналитики считают, что эта соцсеть сможет затмить Twitter, особенно на фоне его последних изменений. По мнению Клименко, новая соцсеть обречена на неудачу.

«Очень мало проектов-клонов, которые успешно запустились бы. Для этого рынок должен быть пустым. Например, соцсеть “ВКонтакте” была полной копией Facebook (запрещенная в России соцсеть). На территории России Facebook тогда не было. Telegram также был в самом начале точной копией WhatsApp, пока Павел Дуров его не изменил. WhatsApp в России тогда тоже не было», — сказал Клименко.

Собеседник НСН посоветовал Meta больше заниматься основным продуктом.

«При попытке сделать аналог Twitter они миллиардов 40 потратили на так называемый Metaverse, виртуальный мир. Все попытки куда-то расширяться показывают, что у самого Facebook вся аудитория уже “съедена”, нужно куда-то двигаться. Наверное, нужно развиваться внутри. Всегда тяжело занимать чужую нишу и отбирать аудиторию у существующих проектов. Если бы Twitter закрылся, наверное, были бы шансы получить аудиторию. А так это дорого и бесполезно. Илон Маск либо сам убьет Twitter, либо он так и будет нести нишу странного мессенджера-уведомителя», — добавил он.

При этом в заключение Клименко добавил, что четкие прогнозы в данном случае делать невозможно.

«Думаю, те доводы, о которых я говорю, известны Meta, но однозначно что-либо утверждать сложно. Это не реальный сектор экономики, где можно посчитать проходимость дороги и сказать, будет жить этот магазин или нет. В интернете это не работает. Может случиться чудо, и новая соцсеть затмит Twitter. Сейчас Facebook находится в позиции, аналогичной положению Internet Explorer в момент прихода Microsoft. Facebook понимает, что его цикл прошел, что на смену ему идут новые люди, что молодежь уже в основном пользуется мессенджерами. Видимо, он пытается нащупать какую-то новую нишу», — подытожил он.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что основатель Telegram Дуров не перетянет к себе аудиторию других площадок после введения функции «истории». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

