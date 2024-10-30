Соцфонд: Ежемесячную денежную выплату получают более 15 млн человек
Более 15 млн россиян получают ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
В ведомстве уточнили, что выплаты предоставляются 15,1 млн человек.
«Это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий и их семьи, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, а также члены их семей... полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда, семьи участников Великой Отечественной войны», — указали в Соцфонде.
Вместо части ЕДВ граждане могут выбрать набор соцуслуг: обеспечение лекарствами по рецепту, путевку в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения и обратно на пригородных электричках или поездах дальнего следования. При этом опция недоступна для Героев РФ и СССР, членов семей умерших или погибших обладателей этих званий, Героев Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы: им предоставляют только денежные выплаты.
Ранее Соцфонд сообщил, что с 2025 года индексация страховых пенсий работающих пенсионеров будет проходить в два этапа, в феврале и апреле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru