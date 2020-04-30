Сотрудница полиции в Новосибирске уволена за «план по штрафам»

Также будут привлечены к ответственности вышестоящие руководители этой службы. Как передает агентство, информация о нарушении распространилась и в социальных сетях: на аудиозаписях зафиксированы требования по составлению около 10 штрафных протоколов в день. Также в записи указано, что неисполнение "плана" приведет к увеличению рабочего дня. По данным этой записи, требования касались всех граждан, за исключением матерей с грудными детьми и пожилых людей. Информация по данным аудиозаписям проверяется.

ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что усилят меры для соблюдения карантинных мер жителями региона в течение майских праздников. По данным агентства, ГУМВД заявляет, что штрафы применяются в строгом соответствии с КоАП РФ.