Сотрудница полиции в Новосибирске уволена за «план по штрафам»
Начальник службы участковых в Новосибирске уволена за требование от полицейских исполнения "плана по штрафам" за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.
Также будут привлечены к ответственности вышестоящие руководители этой службы. Как передает агентство, информация о нарушении распространилась и в социальных сетях: на аудиозаписях зафиксированы требования по составлению около 10 штрафных протоколов в день. Также в записи указано, что неисполнение "плана" приведет к увеличению рабочего дня. По данным этой записи, требования касались всех граждан, за исключением матерей с грудными детьми и пожилых людей. Информация по данным аудиозаписям проверяется.
ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что усилят меры для соблюдения карантинных мер жителями региона в течение майских праздников. По данным агентства, ГУМВД заявляет, что штрафы применяются в строгом соответствии с КоАП РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
- Еще четыре региона РФ обяжут жителей носить маски с 1 мая
- Андрея Белоусова назначили и.о. премьер-министра РФ
- Михаил Мишустин заразился коронавирусом
- Собянин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru