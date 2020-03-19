Сотрудница одной из петербургских структур «Росатома» заразилась коронавирусом
У сотрудницы одной из петербургских структур "Росатома" обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в госкорпорации.
По данным агентства, заразилась сотрудница дочернего предприятия госкорпорации «Турбинные технологии ААЭМ». Отмечается, что женщина инфицировалась во время заграничного отпуска.
Как сообщили агентству, сотрудница компании находится на лечении в удовлетворительном состоянии. Все сотрудники, с которыми она контактировала, переведены на удаленный режим работы, уточнили в компании.
Напомним, в настоящее время в РФ известно о 199 случаях заражения вирусом. В частности, сегодня было зарегистрировано еще 52 случая инфицирования.
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