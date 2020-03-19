Сотрудница одной из петербургских структур «Росатома» заразилась коронавирусом

По данным агентства, заразилась сотрудница дочернего предприятия госкорпорации «Турбинные технологии ААЭМ». Отмечается, что женщина инфицировалась во время заграничного отпуска.

Как сообщили агентству, сотрудница компании находится на лечении в удовлетворительном состоянии. Все сотрудники, с которыми она контактировала, переведены на удаленный режим работы, уточнили в компании.

Напомним, в настоящее время в РФ известно о 199 случаях заражения вирусом. В частности, сегодня было зарегистрировано еще 52 случая инфицирования.



