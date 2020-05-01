Сотрудники МВД поддержали врачей и волонтеров песней. Видео

Оркестр московской полиции поддержал врачей и волонтеров, которые борются с COVID-19 музыкальным видеороликом. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что оно было записано в знак благодарности за их ежедневный самоотверженный труд.

Кроме того, Волк подчеркнула, что участники акции взаимопомощи #МыВместе, которая объединила усилия волонтеров, врачей, сотрудников полиции и представителей иных ведомств, сделают все возможное для того, чтобы жители России как можно быстрее вернулись в привычный ритм жизни.

Ранее НСН писала, что Владимир Путин в ходе общения с участниками общероссийской акции «МыВместе», которое прошло в онлайн-режиме, выразил уверенность в преодолении коронавирусной инфекции и её последствий. Глава государства подчеркнул, что россияне смогут справиться с любыми трудностями, потому что «мы вместе».

Кроме того, российский лидер призвал жителей страны к сплоченности во время распространения коронавирусной инфекции. Только так, по словам президента РФ, страна сможет справится с любыми трудностями.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВидеоПесняМВДВолонтерыВрачи
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