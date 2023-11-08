Семилетний мальчик стал 500-тысячным посетителем выставки «Россия»
Пятисоттысячным посетителем выставки-форума Россия» стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, приехавший в Москву со своей мамой, сообщили организаторы.
Отмечается, что ребёнок стал обладателем специального приза - двухдневной поездки с семьей в Санкт-Петербург. Сертификат ему вручили на стенде Северной столицы.
«Это неожиданно и огромный восторг. Это наша настоящая мечта — мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург», — заявила мама Матвея Татьяна Гузева.
Ранее организаторы выставки заявили, что за три дня с момента открытия её посетили рекордные для ВДНХ 448 тысяч человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru