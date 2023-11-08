Семилетний мальчик стал 500-тысячным посетителем выставки «Россия»

Отмечается, что ребёнок стал обладателем специального приза - двухдневной поездки с семьей в Санкт-Петербург. Сертификат ему вручили на стенде Северной столицы.

«Это неожиданно и огромный восторг. Это наша настоящая мечта — мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург», — заявила мама Матвея Татьяна Гузева.

Ранее организаторы выставки заявили, что за три дня с момента открытия её посетили рекордные для ВДНХ 448 тысяч человек, сообщает RT.

