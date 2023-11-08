Семилетний мальчик стал 500-тысячным посетителем выставки «Россия»

Пятисоттысячным посетителем выставки-форума Россия» стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, приехавший в Москву со своей мамой, сообщили организаторы.

Выставка уличного искусства «Путь сообщения» откроется в Москве 14 ноября

Отмечается, что ребёнок стал обладателем специального приза - двухдневной поездки с семьей в Санкт-Петербург. Сертификат ему вручили на стенде Северной столицы.

«Это неожиданно и огромный восторг. Это наша настоящая мечта — мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург», — заявила мама Матвея Татьяна Гузева.

Ранее организаторы выставки заявили, что за три дня с момента открытия её посетили рекордные для ВДНХ 448 тысяч человек, сообщает RT.

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Фото: mos.ru
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