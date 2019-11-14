Сомелье рассказал, кому выгоден закон о продвижении российского вина
Член Союза сомелье и экспертов России поддержал продажу вина через интернет и рассказал НСН, как нужно развивать отечественное виноделие.
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Ко второму чтению законопроекта предлагается распространить меры господдержки на производство вина из российского винограда, а также рассмотреть возможность частичной либерализации рекламы российского вина в средствах массовой информации. Кроме того, по мнению членов комитета, следует выработать дополнительные пути сбыта винодельческой продукции, например, через интернет.
Онлайн-продажи вина стали бы хорошим подспорьем отрасли, заметил в эфире НСН член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко. Технические возможности для организации этого, по его мнению, есть.
«Онлайн-продажи вина вещь неоднозначная. Стоит вопрос о контроле над оборотом. Он должен осуществляться чётко и жёстко, чтобы не было возможности покупки вина несовершеннолетними. Но с точки зрения развития отрасли, это был бы правильный шаг. Для контроля технически есть полноценные возможности. Если сделать приложение, где по отпечатку пальца будет проверяться, что бутылка продана нужному человеку, то нет никаких проблем, чтобы подтвердить, что она продана совершеннолетнему», — заверил сомелье.
По его словам, сейчас в России активно продвигается культура потребления вина, в то время как любая реклама его запрещена. Закон помог бы устранить этот перекос. Кроме того, интерес к продвижению российского вина, по его словам, есть у крупных российских политиков и бизнес-структур, что объясняет интерес к этой теме.
«Последние годы в России активно развивается виноделие. И многие крупные структуры — банковские, инвестиционные — вкладываются в виноделие. Практически у всех политических фигур есть свои виноградники в Крыму, в Краснодарском крае. И все они в последние годы столкнулись с проблемой, которая связана с серьёзным перекосом в отношении взаимодействия общества и вина. Действительно, реклама или культурная деятельность по продвижению вина, продвижению европейского стиля потребления очень сильно нарушена. Ведётся сильная разъяснительная работа по поводу ответственного потребления алкоголя, в том числе Минздравом, и в то же время запрещена реклама вина.
А практика показывает, что именно виноградное сухое вино крайне редко становится инициатором злоупотреблений. Вино — продукт достаточно дорогой, тем более российское — у нас всё оборудование импортное, саженцы импортные. Российское вино стоит приличных денег, и оно оказывается в крайне неконкурентной нише и по сравнению с другими видами алкоголя, и по сравнению с импортным вином. Поэтому если российскому обществу интересно развивать национальное виноделие, то нужны меры. С этой точки зрения выглядит разумным закон об облегчении правового статуса именно для российского вина», — заключил Руденко.
Ранее НСН сообщала, что сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) изготовили прибор, который за минуту позволяет определить в напитках наличие синтетических красителей. О том, как выбрать хорошее игристое вино, в эфире НСН рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
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