Сомелье рассказал, кому выгоден закон о продвижении российского вина

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Ко второму чтению законопроекта предлагается распространить меры господдержки на производство вина из российского винограда, а также рассмотреть возможность частичной либерализации рекламы российского вина в средствах массовой информации. Кроме того, по мнению членов комитета, следует выработать дополнительные пути сбыта винодельческой продукции, например, через интернет.

Онлайн-продажи вина стали бы хорошим подспорьем отрасли, заметил в эфире НСН член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко. Технические возможности для организации этого, по его мнению, есть.

«Онлайн-продажи вина вещь неоднозначная. Стоит вопрос о контроле над оборотом. Он должен осуществляться чётко и жёстко, чтобы не было возможности покупки вина несовершеннолетними. Но с точки зрения развития отрасли, это был бы правильный шаг. Для контроля технически есть полноценные возможности. Если сделать приложение, где по отпечатку пальца будет проверяться, что бутылка продана нужному человеку, то нет никаких проблем, чтобы подтвердить, что она продана совершеннолетнему», — заверил сомелье.

По его словам, сейчас в России активно продвигается культура потребления вина, в то время как любая реклама его запрещена. Закон помог бы устранить этот перекос. Кроме того, интерес к продвижению российского вина, по его словам, есть у крупных российских политиков и бизнес-структур, что объясняет интерес к этой теме.