Соловьев отказался увольнять блогера Васильева за шутку о расстреле цесаревича

В программе «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» он указал, что инцидент стал для него «человеческим разочарованием».

«Мне просто по-человечески обидно... Всё-таки какой-то врожденный такт должен быть, просто понимание всей трагедии», - подчеркнул Соловьёв.

Он также добавил, что «никого не из какого эфира» не убирает.

Ранее Васильев заявил в эфире, что большевики смогли «свинцом излечить» больного гемофилией цесаревича Алексея. После этого на блогера обрушился шквал критики, и он принёс извинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Доме Романовых подчеркнули, что подобные высказывания «неприемлемы в нормальном человеческом обществе» и им нет оправданий.

