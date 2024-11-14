Соловьев отказался увольнять блогера Васильева за шутку о расстреле цесаревича
Блогера Стаса «Ай, как просто!» Васильева, неудачно пошутившего о расстреле цесаревича Алексея, не будут убирать из эфира. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
В программе «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» он указал, что инцидент стал для него «человеческим разочарованием».
«Мне просто по-человечески обидно... Всё-таки какой-то врожденный такт должен быть, просто понимание всей трагедии», - подчеркнул Соловьёв.
Он также добавил, что «никого не из какого эфира» не убирает.
Ранее Васильев заявил в эфире, что большевики смогли «свинцом излечить» больного гемофилией цесаревича Алексея. После этого на блогера обрушился шквал критики, и он принёс извинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Доме Романовых подчеркнули, что подобные высказывания «неприемлемы в нормальном человеческом обществе» и им нет оправданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru